Автомобиль врезался в забор частного дома в Ингушетии, есть пострадавшие

10 января 2026, 05:57

«Лада Калина» врезалась в забор частного дома в Ингушетии, два человека пострадали

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

В результате дорожно-транспортного происшествия в Ингушетии пострадали несколько людей. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия.





Авария произошла на автодороге Назрань — Барсуки в сельском поселении Барсуки. Предварительно, водитель автомобиля «Лада Калина» потерял контроль над своим транспортным средством, съехал с дороги и врезался в забор частного дома.



Пострадали два человека, оба — совершеннолетние. Их доставили на «скорой» в Ингушскую республиканскую клиническую больницу города Назрань для получения медицинской помощи.



Ранее сообщалось, что в связи с сильным снегопадом, обновившим суточный рекорд осадков в Москве, международный аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет воздушных судов.