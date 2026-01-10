Шесть машин столкнулись из-за скользких дорог в Приморье

10 января 2026, 06:09

Шесть автомобилей попали в аварию из-за гололёда в Надеждинском районе Приморья

Фото: Telegram-канал «Полиция Приморья» @prim_police

В Приморье на скользкой дороге произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.