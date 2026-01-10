Шесть машин столкнулись из-за скользких дорог в Приморье
В Приморье на скользкой дороге произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.
Инцидент случился в Надеждинском районе на направлении во Владивосток. Предварительно, машины влетели друг в друга в результате «цепной реакции столкновений».
Изначально на обледеневшем дорожном покрытии занесло всего несколько авто. Однако следовавшие за ними водители не успели вовремя затормозить и влетели в новое препятствие.
К счастью, в аварии никто не пострадал. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Ограничений движения транспорта на участке автодороги, где произошло ДТП, не вводили, но проезд осуществляется только по одной полосе.
Ранее сообщалось, что в связи с сильным снегопадом международный аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет воздушных судов.
Читайте также: