Пьяный водитель устроил ДТП в Тюменской области, погиб человек
В Тюменской области произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в региональной госавтоинспекции.
Водитель автомобиля «Хавал», находившийся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». В результате ДТП водитель отечественной машины погиб.
34-летний житель Тюмени, управлявший «Хавалом», ехал домой после встречи с друзьями. При проверке алкотестером в его выдыхаемом воздухе было обнаружено 1,08 мг/л алкоголя. Детали происшествия продолжают изучаться.
