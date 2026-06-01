Пенсионеры попали под суд после того, как остались наедине в полночь
В Малайзии пожилая пара оказалась под следствием после того, как осталась наедине глубокой ночью. 68-летнего предпринимателя и 66-летнюю безработную женщину из Малакки задержали религиозные полицейские в ночь на субботу, 23 мая, на основании анонимного доноса, пишет Mothership.
Им вменяется халват — нарушение норм шариата, предусматривающее наказание за уединение мужчины и женщины, не состоящих в родстве. Задержанные пояснили, что оба давно овдовели и приняли решение вступить в брак. По их словам, они уже подали заявление о заключении брачного союза.
Несмотря на это, религиозная полиция доставила пару в участок для оформления протокола. Власти приняли решение не разглашать имена задержанных, чтобы избежать публичного позора. Информация о возможном наказании для пожилых людей не приводится.
