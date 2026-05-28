Россиянина осудили за совращение и спаивание подростка
В Курганской области вынесли приговор местному жителю, который проведет 13 лет в колонии строгого режима за развращение несовершеннолетней и вовлечение ее в пьянство. Мужчина совершил более двадцати преступлений против половой неприкосновенности подростка, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.
Тем временем во Вьетнаме произошел инцидент с российской туристкой. По информации телеграм-канала Baza, на одной из пляжей к девушке, загоравшей с подругами, сзади подошел иностранец, раздвинул ее купальник и совершил непристойное действие.
Приятельницы потерпевшей отпугнули злоумышленника и сняли его на видео. Полиция отказалась возбуждать дело из-за отсутствия записи самого момента домогательства. В консульстве РФ заявление приняли, однако предупредили, что помочь вряд ли смогут. Оставшееся время отпуска россиянка намерена добиваться справедливости через другие инстанции.
Ранее во Франции осудили врача, который 30 лет трогал пациенток за грудь. От его действий пострадали не только взрослые, но и подростки.