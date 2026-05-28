Россиянина осудили за совращение и спаивание подростка

28 мая 2026, 16:48

Россиянин из Курганской области получил 13 лет за совращение подростка

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Курганской области вынесли приговор местному жителю, который проведет 13 лет в колонии строгого режима за развращение несовершеннолетней и вовлечение ее в пьянство. Мужчина совершил более двадцати преступлений против половой неприкосновенности подростка, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.





Тем временем во Вьетнаме произошел инцидент с российской туристкой. По информации телеграм-канала Baza, на одной из пляжей к девушке, загоравшей с подругами, сзади подошел иностранец, раздвинул ее купальник и совершил непристойное действие.



Приятельницы потерпевшей отпугнули злоумышленника и сняли его на видео. Полиция отказалась возбуждать дело из-за отсутствия записи самого момента домогательства. В консульстве РФ заявление приняли, однако предупредили, что помочь вряд ли смогут. Оставшееся время отпуска россиянка намерена добиваться справедливости через другие инстанции.



