Пенсионеры сбили нетрезвого пешехода у остановки «Хлебозавод» на выезде из Москвы

18 июля 2025, 00:42

Фото: iStock/Chalabala

Пешеход погиб у остановки «Хлебозавод» на выезде из Москвы. Мужчину сбил автомобиль пожилой пары, не успевшей затормозить. При этом сам погибший пытался пробежать проезжую часть в неположенном месте. Информацию о происшествии распространил Telegram-канал «360 ЧП», ссылаясь на данные с места событий.