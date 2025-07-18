Пенсионеры сбили нетрезвого пешехода у остановки «Хлебозавод» на выезде из Москвы
Пешеход погиб у остановки «Хлебозавод» на выезде из Москвы. Мужчину сбил автомобиль пожилой пары, не успевшей затормозить. При этом сам погибший пытался пробежать проезжую часть в неположенном месте. Информацию о происшествии распространил Telegram-канал «360 ЧП», ссылаясь на данные с места событий.
По свидетельствам очевидцев, мужчина в состоянии алкогольного опьянения переходил проезжую часть, где не следовало. Пожилой водитель автомобиля Mazda, вместе с которым ехала его жена, предпринял попытку затормозить, но избежать наезда на пьяного человека не смог.
В результате ДТП нетрезвый пешеход скончался на месте. Пожилым супругам, находившимся в автомобиле, также стало плохо после инцидента. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой медицинской помощи и полиции.
Движение транспорта в сторону Москвы было временно перекрыто для проведения следственных действий и оказания помощи.
Читайте также: