Танцовщица загорелась во время выступления на глазах у зрителей
Танцовщица загорелась во время выступления в парке развлечений в китайском городе Сюйчжоу. Об этом сообщает издание Need To Know.
Огонь охватил подол красной юбки артистки в середине номера, и другие выступающие тут же бросились тушить его на глазах у публики. Девушку экстренно доставили в больницу, сейчас ее состояние оценивается как стабильное. Другие участники шоу и зрители не пострадали.
На следующий день выяснилось, что в парке были нарушены меры безопасности. Руководство признало ошибки и принесло извинения, пообещав провести полную проверку территории и устранить все возможные источники возгорания. На время инспекции все мероприятия с использованием огня собираются отменить.
Ранее сообщалось, что израильский турист захотел сделать шашлыки и случайно устроил лесной пожар на греческом острове Крит.
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