Танцовщица загорелась во время выступления на глазах у зрителей

17 августа 2026, 06:24

В Китае танцовщица загорелась во время огненного шоу на глазах у зрителей

Фото: iStock/Elena Pantiukhina

Танцовщица загорелась во время выступления в парке развлечений в китайском городе Сюйчжоу. Об этом сообщает издание Need To Know.