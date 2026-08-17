Раскрыто число жертв шторма и наводнения в Индиане
В американском штате Индиана жертвами шторма и последовавшего за ним наводнения стали не менее семи человек. Об этом пишет газета The New York Times.
По данным издания, возраст погибших варьируется от четырех до 86 лет. Стихийное бедствие обрушилось на регион 11 августа. Скорость порывов ветра в отдельных районах превышала 44 метра в секунду, а уровень воды достиг рекордных отметок за последние 113 лет.
Ранее сообщалось, что на фоне непогоды в домах более чем 130,4 тысячи жителей Индианы пропало электричество. На Гавайях, пострадавших от урагана «Лала», без света остались около 151,5 тысячи абонентов.
До этого журнал People рассказал о необычной истории спасения. Там домашний гусь по кличке Гуси предотвратил серьезный пожар в Техасе.
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