Раскрыто число жертв шторма и наводнения в Индиане

17 августа 2026, 06:39

В Индиане из-за шторма и наводнения погибли семь человек

Фото: iStock/andrej67

В американском штате Индиана жертвами шторма и последовавшего за ним наводнения стали не менее семи человек. Об этом пишет газета The New York Times.