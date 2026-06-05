Пенсионеры заперлись в квартире и угрожают новым хозяевам из-за «схемы Долиной»

05 июня 2026, 08:54

Фото: iStock/brizmaker

Молодая семья почти год не может въехать в купленную двухкомнатную квартиру. Ольга с мужем приобрели жилье за 17 млн рублей у 71-летней Амины, но после сделки прежние владельцы заперлись внутри и отказались съезжать. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.