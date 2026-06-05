Пенсионеры заперлись в квартире и угрожают новым хозяевам из-за «схемы Долиной»
Молодая семья почти год не может въехать в купленную двухкомнатную квартиру. Ольга с мужем приобрели жилье за 17 млн рублей у 71-летней Амины, но после сделки прежние владельцы заперлись внутри и отказались съезжать. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Покупателей насторожил возраст продавца, поэтому они внимательно проверили документы. Пенсионерка выписалась из квартиры, принесла справки о состоянии здоровья и подписала все бумаги. Сразу после продажи она сняла со счетов всю сумму наличными. Риелтор счел это подозрительным и обратился в полицию. В отделе женщина заявила, что готовит подарок дочери и не сталкивалась с мошенниками. Полицейские пытались ее отговорить, но она настояла на своем.
После сделки бывшие хозяева попросили немного времени, чтобы собрать вещи. Вместо переезда они поставили новые антивзломные замки и забаррикадировались в квартире. Тогда новые собственники решили, что деньги, вероятно, уже ушли мошенникам, а съезжать пожилая пара не планирует.
Ольга с мужем вызвали полицию и мастера по вскрытию дверей. Во время вскрытия пенсионеры просовывали ножи в замочную скважину и мешали открыть дверь. Когда семье удалось попасть внутрь, конфликт продолжился в квартире. Прежние владельцы толкались, хлопали дверями, перекрывали проходы и кричали, что никуда не уедут, потому что «деньги скоро вернут». В один из моментов муж Ольги едва не лишился пальца на ноге.
Полиция уже несколько раз приезжала на вызовы пенсионерки. Сотрудники объясняют супругам, что квартира им больше не принадлежит. Несмотря на это, они продолжают держать оборону, а новые владельцы живут в своей старой квартире.
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