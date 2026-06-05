В Индии мужчину спасли после нападения крокодила во время купания
Житель индийской деревни Баличандрапур Кшаманихи Дас рассказал, что во время купания в реке на него напал крокодил и схватил за ноги. Об этом сообщает Ommocom News.
Мужчина закричал, и его услышали другие купающиеся. Они бросились к месту происшествия с бамбуковыми палками и начали бить рептилию. Через 15 минут людям удалось отогнать хищника и спасти Даса.
Жители деревни утверждают, что длина крокодила достигала почти восьми метров. Это может оказаться преувеличением: даже у гребнистых крокодилов, самых крупных среди этих рептилий, не известны особи длиннее 6,3 метра. Пострадавшему экстренно оказали медицинскую помощь. Сейчас его состояние стабильно.
Ранее стало известно, что в Норильске стая бродячих собак напала на двоих детей. Инцидент произошёл в районе мемориалов горы Шмидта.
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