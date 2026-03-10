Похищенную россиянку в Мьянме спасли из плена

10 марта 2026, 12:33

Фото: iStock/Favor_of_God

Россиянку, которую похитили на территории Мьянмы, спасли из плена. Об этом заявил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.





По его словам, пленницу удалось освободить благодаря совместной работе МВД России в Таиланде, ЕКЦС и МИД РФ. Также для этого задействовали армейское подразделение Мьянмы, которое устроило специальную операцию в приграничной зоне с Таиландом.





«Ее удерживали силой, забрали паспорт после того, как она оказалась на территории Мьянмы. До этого ей предлагали высокооплачиваемую работу якобы моделью. Условия действительно были очень заманчивые, однако в итоге она оказалась в рабстве», — сообщил Мельников «Известиям».