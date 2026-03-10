«28 кратных норм»: В Иркутске задержали водителя с рекордным опьянением

10 марта 2026, 11:37

В Иркутске задержали водителя с превышением нормы алкоголя в 28 раз

Фото: Istock/Tutye

В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, медицинское освидетельствование показало у гражданина высокое содержание алкоголя в организме.