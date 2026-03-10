«28 кратных норм»: В Иркутске задержали водителя с рекордным опьянением
В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, медицинское освидетельствование показало у гражданина высокое содержание алкоголя в организме.
Авария произошла на улице Ширямова. По информации ведомства, водитель иномарки столкнулся со встречным автомобилем под управлением женщины. В результате ДТП автоледи получила травмы.
Виновник аварии оставил свою машину и попытался убежать. Полицейские задержали нарушителя. У мужчины имелись явные признаки сильного алкогольного опьянения, при себе он имел несколько бутылок со спиртным.
Освидетельствование показало содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе около 4,5 миллиграмма на литр. Этот показатель превышает допустимую норму почти в 28 раз. Во время беседы с инспекторами задержанный пояснил, что не помнит момента столкновения.
