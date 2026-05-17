Россиянка поссорилась с сыном и вонзила ему в шею нож
В Ульяновской области женщина ударила сына ножом в шею во время ссоры. Подробности приводит Следственный комитет России по региону.
Установлено, что в ночь на 13 мая в одном из домов рабочего посёлка Языково между 55-летней женщиной и её 35-летним сыном вспыхнула ссора. В ходе конфликта мать нанесла отпрыску удар ножом.
По информации следствия, потерпевший получил ранение в область шеи. Прибывшие медики не смогли спасти мужчину — он скончался на месте. Правоохранители задержали подозреваемую. Следователи возбудили уголовное дело.
Специалисты уже провели осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей произошедшего. Женщина дала предварительные показания. Суд в ближайшее время рассмотрит вопрос об избрании ей меры пресечения.
