Достижения.рф

Россиянка поссорилась с сыном и вонзила ему в шею нож

В Ульяновской области мать убила сына одним ударом ножа в область шеи
Фото: Istock/PaulBiryukov

В Ульяновской области женщина ударила сына ножом в шею во время ссоры. Подробности приводит Следственный комитет России по региону.



Установлено, что в ночь на 13 мая в одном из домов рабочего посёлка Языково между 55-летней женщиной и её 35-летним сыном вспыхнула ссора. В ходе конфликта мать нанесла отпрыску удар ножом.

По информации следствия, потерпевший получил ранение в область шеи. Прибывшие медики не смогли спасти мужчину — он скончался на месте. Правоохранители задержали подозреваемую. Следователи возбудили уголовное дело.

Специалисты уже провели осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей произошедшего. Женщина дала предварительные показания. Суд в ближайшее время рассмотрит вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0