На трассе под Челябинском фура взорвалась на ходу

Фото: Istock/BogdanV

На трассе в Челябинской области фура взорвалась на ходу. Подробности приводит Telegram-канал «31tv.ru | Челябинск».



В момент происшествия на автодороге шёл сильный дождь. Причиной ЧП послужил взрыв метана в баллоне, после чего загорелся большегрузный автомобиль с самосвальным полуприцепом.

Уточняется, что после вспышки газа водитель немедленно остановился на обочине, а свидетели бросились ему на помощь. Шофёр и очевидцы смогли отцепить транспортное средство от тягача. Полуприцеп остался цел, автотягач сгорел. Водитель большегруза выжил.

Ранее в Подмосковье водитель грузовика протаранил восемь легковых автомобилей. Отмечается, что машины остановились на запрещающий сигнал светофора.

Ольга Щелокова

