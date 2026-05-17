На трассе под Челябинском фура взорвалась на ходу
На трассе в Челябинской области фура взорвалась на ходу. Подробности приводит Telegram-канал «31tv.ru | Челябинск».
В момент происшествия на автодороге шёл сильный дождь. Причиной ЧП послужил взрыв метана в баллоне, после чего загорелся большегрузный автомобиль с самосвальным полуприцепом.
Уточняется, что после вспышки газа водитель немедленно остановился на обочине, а свидетели бросились ему на помощь. Шофёр и очевидцы смогли отцепить транспортное средство от тягача. Полуприцеп остался цел, автотягач сгорел. Водитель большегруза выжил.
Ранее в Подмосковье водитель грузовика протаранил восемь легковых автомобилей. Отмечается, что машины остановились на запрещающий сигнал светофора.
