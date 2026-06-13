Пенсионерка из Петербурга лишилась зубов после протезирования в поликлинике
В Санкт-Петербурге пенсионерка лишилась зубов после бесплатного протезирования в поликлинике. Как сообщает Telegram-канал Baza, 66-летняя Наталья почувствовала жжение, металлический привкус и разряды тока по дёснам после установки металлических протезов.
Два года назад женщина пришла по льготе в стоматологическую поликлинику № 13. Несмотря на диабет и склонность к аллергии, врачи не отправили её на предварительную диагностику.
Стоматолог без согласия обточил зубы «до минимума» и начал крепить протезы. Из-за боли Наталья прервала процедуру. Пенсионерка обратилась в частную клинику. Аллерголог выявил тяжёлую реакцию на хром и кобальт.
Врачи удалили чужие протезы, но зубы пациентки уже разрушились. Сейчас женщина не может жевать, говорит с трудом, на фоне стресса обострился диабет. Адвокат пострадавшей сообщил, что они требуют с больницы два миллиона рублей и просят СК проверить врачей. Поликлиника свою вину отрицает.
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