Пенсионерка из Петербурга лишилась зубов после протезирования в поликлинике

13 июня 2026, 10:49

Фото: Istock/sujit kantakad

В Санкт-Петербурге пенсионерка лишилась зубов после бесплатного протезирования в поликлинике. Как сообщает Telegram-канал Baza, 66-летняя Наталья почувствовала жжение, металлический привкус и разряды тока по дёснам после установки металлических протезов.