В Мурманской области волонтёры освободили горбатого кита из рыболовных сетей
У берегов Мурманской области специалисты и волонтёры спасли горбатого кита из рыболовных сетей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Очевидцы заметили запутавшееся животное у берегов Териберки, возле острова Кильдин. Отмечается, что из-за туго натянувшихся верёвок на теле млекопитающего остались порезы и раны. Непогода долгое время мешала спасателям выйти в море.
Когда шторм стих, команда приступила к операции. Специалисты попросили посторонние суда не заходить в зону работ, чтобы не мешать процессу. В итоге профессионалы успешно вызволили кита. Спасение провели волонтёры из группы «Друзья Океана». Освобождённый морской обитатель получил имя Пётр Великий.
Читайте также: