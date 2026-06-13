Серия пожаров из-за молний произошла в восьми регионах РФ
В России произошла серия пожаров из-за ударов молний. Как сообщает Telegram-канал SHOT, огонь уничтожил квартиры и частные дома, в одном из инцидентов пострадал человек.
За последние дни в Кемеровской области молнии попали в два дома — в Андреевке и Красном Яру. Оба сгорели. В Ярославской области разряд поджёг дом на две семьи в Гаврилов-Яме, пострадал мужчина 54 лет.
В Ульяновской области во время грозы загорелся дом в селе Кивать. В Нижнем Новгороде сгорела квартира в центре города. В Башкирии молния ударила в дом в посёлке Зинино — здание сгорело, пострадавших нет.
Сообщается, что пожары случились в Казани, Челябинске и районе. В Тюмени выбило окно на последнем этаже жилого дома, в Чите отвалилась часть стены. В Забайкалье сгорела крыша деревянного дома. В Бурятии удар молнии вызвал крупный лесной пожар.
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