Компания Wildberries&Russ построит 75-этажный небоскрёб в «Москва-Сити»
Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство 75-этажного бизнес-центра в Москве
В «Москва-Сити» построят бизнес-центр высотой почти 400 метров, который станет новой штаб-квартирой Wildberries. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.
Здание возведут на Краснопресненской набережной в составе Московского международного делового центра. Девелопером проекта выступает объединённая компания Wildberries&Russ. В небоскребе смогут работать до 17 тысяч сотрудников.
«Здание станет новой высотной доминантой столичного делового квартала «Москва-Сити», сочетающей передовые проектные решения с высокой функциональностью», — рассказал Слободчиков.Мосгосстройнадзор будет следить за ходом работ на участке площадью 0,3 га. После начала строительства специалисты проведут все необходимые проверки.
Напомним о представлении на «Территории будущего. Москва 2030» необычной системы для бильярда.