Компания Wildberries&Russ построит 75-этажный небоскрёб в «Москва-Сити»

06 августа 2025, 20:37

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство 75-этажного бизнес-центра в Москве

Фото: Istock/MaxOzerov

В «Москва-Сити» построят бизнес-центр высотой почти 400 метров, который станет новой штаб-квартирой Wildberries. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.





Здание возведут на Краснопресненской набережной в составе Московского международного делового центра. Девелопером проекта выступает объединённая компания Wildberries&Russ. В небоскребе смогут работать до 17 тысяч сотрудников.

«Здание станет новой высотной доминантой столичного делового квартала «Москва-Сити», сочетающей передовые проектные решения с высокой функциональностью», — рассказал Слободчиков.