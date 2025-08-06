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Компания Wildberries&Russ построит 75-этажный небоскрёб в «Москва-Сити»

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство 75-этажного бизнес-центра в Москве
Фото: Istock/MaxOzerov

В «Москва-Сити» построят бизнес-центр высотой почти 400 метров, который станет новой штаб-квартирой Wildberries. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.



Здание возведут на Краснопресненской набережной в составе Московского международного делового центра. Девелопером проекта выступает объединённая компания Wildberries&Russ. В небоскребе смогут работать до 17 тысяч сотрудников.

«Здание станет новой высотной доминантой столичного делового квартала «Москва-Сити», сочетающей передовые проектные решения с высокой функциональностью», — рассказал Слободчиков.
Мосгосстройнадзор будет следить за ходом работ на участке площадью 0,3 га. После начала строительства специалисты проведут все необходимые проверки.

Напомним о представлении на «Территории будущего. Москва 2030» необычной системы для бильярда.
Ольга Щелокова

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