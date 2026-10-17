Пенсионерка из России пропала в Ереване по пути в аэропорт

17 октября 2026, 12:03

Фото: Istock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

66-летняя гражданка России Светлана Фрайжи пропала в Ереване. Об этом сообщает агентство Sputnik Армения со ссылкой на её дочь Елену.





По словам дочери, женщина приехала в Ереван из России на автобусе 10 октября, а на следующий день должна была вылететь в Париж.



Россиянка добавила, что её мать отправилась в аэропорт, но так и не села на рейс. С этого момента связь с ней пропала: телефон стал недоступен, а все сообщения в мессенджере остались без ответа.

«14 октября, около 11 утра, её видели в последний раз — она садилась в автобус в сторону центра Еревана. С 14 октября о ней ничего не известно», — сообщила Елена.