Пенсионерка на внедорожнике переехала ребенка в Нефтеюганске

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Жуткое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб ребенок, случилось 20 августа в Нефтеюганске ХМАО. По информации СМИ Югры, 62-летняя местная жительница за рулем внедорожника Changan сбила восьмилетнего мальчика, который ехал по пешеходному переходу на самокате.
Камеры наблюдения зафиксировали момент трагической аварии. Видео ДТП с ребенком в Нефтеюганске опубликовало УМВД России по Ханты-Мансийскому АО. На кадрах видно, как автомобиль наехал на ребенка и протащил его несколько метров под днищем. Несмотря на помощь прохожих, травмы мальчика оказались слишком тяжелыми, ребенок умер на месте происшествия.
Выяснилось, что автомобиль Changan оформлен на лизинговую компанию. Водителя уже задержали сотрудники окружной полиции. Также правоохранительные органы работают с родителями погибшего мальчика. Проверка пока продолжается.
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