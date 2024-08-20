Пятерых осужденных по делу экс-министра Михаила Абызова освободили

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Пятеро фигурантов дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова вышли на свободу. Об этом информирует ТАСС.
Уточняется, что во время оглашения приговора Яна Балан и Оксана Роженкова были освобождены в зале суда. А у Галины Фрайденберг, Екатерины Заяц и Олега Серебренникова истек срок нахождения под домашним арестом.
Самого Абызова задержали в 2019 году.
Напомним, в прошлом году Преображенский суд Москвы приговорил к двенадцати годам лишения свободы экс-министра по делам Открытого правительства. Его признали лидером организованного преступного сообщества. Следствие установило вину Абызова в мошеннических действия, легализации денежных средств и подкупе.
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Самого Абызова задержали в 2019 году.
Напомним, в прошлом году Преображенский суд Москвы приговорил к двенадцати годам лишения свободы экс-министра по делам Открытого правительства. Его признали лидером организованного преступного сообщества. Следствие установило вину Абызова в мошеннических действия, легализации денежных средств и подкупе.
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Екатерина Коршунова