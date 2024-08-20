В Петербурге мобилизованный в отпуске получил ранение, когда защищал несовершеннолетнего

Фото: iStock/Savusia Konstantin
В Петербурге 22-летний мобилизованный Виталий был ранен за то, что защищал несовершеннолетнего друга, которому ранее разбили голову в клубе. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Отмечается, что Виталий приехал в отпуск и позвал отдохнуть своего 16-летнего друга Руслана. Они отправились в клуб, где случайно разлили напиток на неизвестного мужчину.
Между молодыми людьми произошел конфликт, разъяренный мужчина разбил стеклянный стакан об голову Руслана. Подростку пришлось наложить 20 швов.
Виталий же решил встретиться с обидчиком на нейтральной территории и отомстить за товарища. Неожиданно мужчина достал оружие и выстрелил в оппонента. Виталий смог задержать стрелка, после чего вызвал полицию и медиков. На злоумышленника написали заявление.
Читайте также:
Россиянин устроил стрельбу на похоронах крысы и попал под арест с подругами
В московскую больницу попал избитый искусственным членом мужчина
«Бесплатный секс»: как инцел Поднебесный угодил в педофильский скандал с 15-летней фанаткой
Между молодыми людьми произошел конфликт, разъяренный мужчина разбил стеклянный стакан об голову Руслана. Подростку пришлось наложить 20 швов.
Виталий же решил встретиться с обидчиком на нейтральной территории и отомстить за товарища. Неожиданно мужчина достал оружие и выстрелил в оппонента. Виталий смог задержать стрелка, после чего вызвал полицию и медиков. На злоумышленника написали заявление.
Читайте также:
Россиянин устроил стрельбу на похоронах крысы и попал под арест с подругами
В московскую больницу попал избитый искусственным членом мужчина
«Бесплатный секс»: как инцел Поднебесный угодил в педофильский скандал с 15-летней фанаткой
Екатерина Коршунова