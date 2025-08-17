Машина застряла на ограде кладбища после ДТП в Краснодарском крае

17 августа 2025, 16:21

Toyota повисла на заборе кладбища после ДТП в Краснодарском крае

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Курганинском районе Краснодарского края седан Toyota врезался в ограду кладбища и «повис» на ней, сообщает ГУ МВД по краю.