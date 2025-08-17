Машина застряла на ограде кладбища после ДТП в Краснодарском крае
В Курганинском районе Краснодарского края седан Toyota врезался в ограду кладбища и «повис» на ней, сообщает ГУ МВД по краю.
По данным полиции, 39‑летний водитель выехал на встречную полосу в запрещённом месте, не справился с управлением, съехал с проезжей части и наехал на забор и надгробную плиту. Мужчине оказана медицинская помощь, обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Ранее в Нижнем Новгороде автомобиль с людьми упал в реку Ока — на опубликованных в сети кадрах видно, как машина сначала дрифтует, затем набирает скорость и съезжает в воду. Находившиеся в салоне пассажиры выжили.
Кроме того, в Сочи во время джиппинга перевернулся УАЗ «Патриот», в котором находились туристы. Авария произошла на горной дороге в районе села Красная Воля: при подъёме водитель потерял контроль, машина завалилась на бок, часть пассажиров выпала из салона. По предварительным данным, автомобиль был переполнен — в нём находилось более десяти человек; четверо получили тяжёлые травмы, в том числе переломы. В профильных ведомствах пока не комментировали инцидент.
