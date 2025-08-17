Полиция не защитила россиянку от бывшего мужа-агрессора в Башкирии
Жительница Башкирии Лилия обвиняет своего бывшего мужа Евгения в систематическом насилии и бездействии полиции, пишет Telegram‑канал «Осторожно, новости».
Пара развелась в 2022 году, первые годы после развода общение оставалось спокойным, однако с 2024‑го мужчина начал проявлять агрессию: по словам женщины, он избивал и преследовал её, однажды пытался выломать дверь в её квартиру и взял у неё 700 тыс. рублей в долг, после чего угрожал расправой.
Лилия утверждает, что неоднократно обращалась в правоохранительные органы — более 20 заявлений — но помощи не получила и называет действия полиции бездействием. Сейчас она добивается опеки над детьми; дети, по её словам, не хотят проводить время с отцом, но пока вынуждены с ним видеться.
Ранее, как утверждает пострадавшая, в Туймазах бывший муж жестоко избил её, узнав о её новых отношениях: на опубликованных кадрах видно, как агрессор тянет женщину за волосы, бьёт о стену и наносит удары ногой в область головы. Пострадавшая была госпитализирована.
