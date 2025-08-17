Полиция не защитила россиянку от бывшего мужа-агрессора в Башкирии

17 августа 2025, 18:36

Россиянка не получила помощи от полиции, несмотря на 20 заявлений на агрессора

Фото: istockphoto/cyano66

Жительница Башкирии Лилия обвиняет своего бывшего мужа Евгения в систематическом насилии и бездействии полиции, пишет Telegram‑канал «Осторожно, новости».