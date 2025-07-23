Житель Батайска расчленил чужого домашнего ослика, чтобы попробовать его мясо

23 июля 2025, 18:44

Фото: iStock/Alberto Menendez

В Батайске обнаружили расчлененное тело домашнего ослика. Как выяснилось, животное похитил и обезглавил 38-летний местный житель, который хотел попробовать его мясо. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.







«Сегодня обезглавленное и изуродованное тело животного заметили местные жители — новость начала форситься в соцсетях», — говорится в публикации.