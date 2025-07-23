Житель Батайска расчленил чужого домашнего ослика, чтобы попробовать его мясо
В Батайске обнаружили расчлененное тело домашнего ослика. Как выяснилось, животное похитил и обезглавил 38-летний местный житель, который хотел попробовать его мясо. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.
«Сегодня обезглавленное и изуродованное тело животного заметили местные жители — новость начала форситься в соцсетях», — говорится в публикации.Хозяин ишака подумал, что его питомца украли, о чем сообщил в полицию. Подозреваемого вскоре нашли и задержали. Мужчина признался, что в момент преступления был изрядно пьян.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба. Максимальное наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.