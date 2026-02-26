Пенсионерка пыталась соблазнить сожителя сестры и вонзила ножницы ему в грудь

26 февраля 2026, 15:57

МВД: Саратовчанка не смогла соблазнить сожителя сестры и ранила его ножницами

Фото: iStock/Fedorovekb

В Саратове 66-летняя пенсионерка напала на сожителя младшей сестры после того, как он отверг ее ухаживания. Об этом сообщили в областном главке МВД России.