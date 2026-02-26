Пенсионерка пыталась соблазнить сожителя сестры и вонзила ножницы ему в грудь
В Саратове 66-летняя пенсионерка напала на сожителя младшей сестры после того, как он отверг ее ухаживания. Об этом сообщили в областном главке МВД России.
Инцидент произошел 23 февраля, когда компания отмечала День защитника Отечества и употребляла алкогольные напитки. В определенный момент 66-летняя женщина попыталась соблазнить сожителя своей младшей сестры, но получила отказ. Разозлившись, она взяла ножницы и нанесла удар в грудь мужчине, пока ее родственница отлучилась в магазин.
Пострадавшего доставили в больницу. В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.
