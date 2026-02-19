Пенсионерка по «схеме Долиной» будет выплачивать долг за квартиру до 100 лет

19 февраля 2026, 11:40

Пенсионерка из Хабаровска будет возвращать долг за квартиру до 100 лет

Фото: Istock/Vladimir Cetinski

Суд во Владивостоке обязал пенсионерку вернуть деньги покупательнице квартиры, которую женщина продала три года назад под влиянием мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.