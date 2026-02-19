Достижения.рф

Пенсионерка по «схеме Долиной» будет выплачивать долг за квартиру до 100 лет

Фото: Istock/Vladimir Cetinski

Суд во Владивостоке обязал пенсионерку вернуть деньги покупательнице квартиры, которую женщина продала три года назад под влиянием мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Выплаты будут удерживаться из пенсии — по семь тысяч рублей в месяц. Возврат всей суммы растянется более чем на 30 лет. Сделку заключили в 2021 году. Покупательница Алёна приобрела двухкомнатную квартиру за три миллиона рублей.

Позже продавщица заявила, что в момент подписания документов на неё воздействовали аферисты. Суд признал пенсионерку вменяемой, но оставил жильё за ней и обязал компенсировать стоимость квартиры.

Теперь бывшая владелица намерена объявить себя банкротом, чтобы избежать выплат. В этом случае Алёна останется без квартиры и без денег, при этом продолжит выплачивать кредит за жильё. На её попечении находится ребёнок-инвалид.

Ольга Щелокова

