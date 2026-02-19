Пенсионерка по «схеме Долиной» будет выплачивать долг за квартиру до 100 лет
Суд во Владивостоке обязал пенсионерку вернуть деньги покупательнице квартиры, которую женщина продала три года назад под влиянием мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Выплаты будут удерживаться из пенсии — по семь тысяч рублей в месяц. Возврат всей суммы растянется более чем на 30 лет. Сделку заключили в 2021 году. Покупательница Алёна приобрела двухкомнатную квартиру за три миллиона рублей.
Позже продавщица заявила, что в момент подписания документов на неё воздействовали аферисты. Суд признал пенсионерку вменяемой, но оставил жильё за ней и обязал компенсировать стоимость квартиры.
Теперь бывшая владелица намерена объявить себя банкротом, чтобы избежать выплат. В этом случае Алёна останется без квартиры и без денег, при этом продолжит выплачивать кредит за жильё. На её попечении находится ребёнок-инвалид.
