На юге Москвы обрушился навес над катком
На юге Москвы произошло обрушение металлической конструкции крыши над уличным катком. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Площадь обрушения, по предварительным сведениям, составила от 1500 до 2000 квадратных метров. Инцидент произошёл на Днепропетровской улице в районе Чертаново. Сотрудники префектуры Юго-Восточного административного округа оперативно прибыли на место и прокомментировали ситуацию журналистам.
Они сообщили, что повреждения получил теневой навес, который защищал посетителей катка от солнца. К счастью, обошлось без пострадавших — в момент обрушения площадка не работала, и на её территории никого не было. Причины случившегося в настоящий момент выясняют специалисты.
