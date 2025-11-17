Пенсионерка под Новосибирском превратила свою квартиру в свалку

17 ноября 2025, 12:07

Фото: iStock/N-sky

В Кольцово Новосибирской области 78-летняя пенсионерка превратила свою квартиру в свалку, а жизнь соседей – в ад, поскольку в подъезде стоит ужасный запах.





Одна из соседок женщины рассказала Om1 Новосибирск, что история началась 10 лет назад. Тогда она начала нести в квартиру доски, объясняя другим, что начала строить дачу. Мусора становилось всё больше, однако позже все прекратилось. Жители дома решили, что пенсионерка переехала к сыну.





«А с этого лета она вернулась. Она заставила в квартире всё. Доступа к туалету там, естественно, нет. У неё там остался квадратный метр, где она спит. В туалет ходит там же», — рассказала Людмила.