Пенсионерка под Новосибирском превратила свою квартиру в свалку
В Кольцово Новосибирской области 78-летняя пенсионерка превратила свою квартиру в свалку, а жизнь соседей – в ад, поскольку в подъезде стоит ужасный запах.
Одна из соседок женщины рассказала Om1 Новосибирск, что история началась 10 лет назад. Тогда она начала нести в квартиру доски, объясняя другим, что начала строить дачу. Мусора становилось всё больше, однако позже все прекратилось. Жители дома решили, что пенсионерка переехала к сыну.
«А с этого лета она вернулась. Она заставила в квартире всё. Доступа к туалету там, естественно, нет. У неё там остался квадратный метр, где она спит. В туалет ходит там же», — рассказала Людмила.
По её словам, сын женщины живёт за границей, он в курсе, что у матери существует такая проблема. Представители администрации связались с ним, однако мужчина отказался принимать участие в ситуации.
Соседи уже направляли обращение в управляющую компанию, в городскую администрацию и в Государственную жилищную инспекцию. Однако пока вопрос решить не удаётся.