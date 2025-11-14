В Свердловской области женщина случайно убила мужа ради сына
Суд в Свердловской области вынес приговор 35-летней женщине, которая в июле 2025 года нанесла смертельные удары мужу, пытаясь защитить сына. Об этом сообщает «Лента.ру».
По версии следствия, пьяный супруг избил мальчика и угрожал ему расправой. Женщина взяла нож и трижды ударила мужа в спину. От полученных ран мужчина скончался.
На суде осужденная полностью признала вину, раскаялась и извинилась перед сестрой погибшего, которая просила смягчить наказание. Женщину признали виновной по части 1 статьи 108 УК РФ («Убийство при превышении пределов необходимой обороны») и назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.
Читайте также: