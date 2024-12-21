Экс-замминистра просвещения задержали в Москве по подозрению в хищении средств

Видео: МВД РФ
Экс-замминистра просвещения задержали в одном из столичных аэропортов по подозрению в хищении бюджетных средств, проинформировали в МВД России, предоставив кадры задержания.
Уточняется, что речь идет о многомиллионной сумме. Бывшего министра разыскивали, его имя не называется, как и конкретная сумма.
Перед этим в столице была задержана пенсионерка, которая, по ее словам, под влиянием украинских мошенников взорвала петарду в МФЦ. Инцидент произошел в Отрадном, пострадавших нет. Изначально сообщалось о стрельбе, люди покидали здание торгового центра «Форт».
Помимо этого, очевидцы из Санкт-Петербурга проинформировали журналистов о взрыве в банковском отделении на Среднеохтинском проспекте. Подробности в нашем материале.
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Перед этим в столице была задержана пенсионерка, которая, по ее словам, под влиянием украинских мошенников взорвала петарду в МФЦ. Инцидент произошел в Отрадном, пострадавших нет. Изначально сообщалось о стрельбе, люди покидали здание торгового центра «Форт».
Помимо этого, очевидцы из Санкт-Петербурга проинформировали журналистов о взрыве в банковском отделении на Среднеохтинском проспекте. Подробности в нашем материале.
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Никита Кротов