ДТП с микроавтобусом и легковушкой произошло в ЛНР, есть погибшие и пострадавшие

Фото: istockphoto/conejota
Семь человек погибли и девять пострадали в результате столкновения легковушки и микроавтобуса в Антрацитовском районе Луганской народной республики, проинформировал глава региона Леонид Пасечник. Инцидент произошел на автодороге Ровеньки — Дьяково. Уточняется, что среди пострадавших один ребенок.
Пасечник соболезнует родственникам и близким жертв аварии.
Известно, что рейсовый микроавтобус следовал из Ростова в населенный пункт Красный Луч. У девятерых пострадавших травмы различной степени тяжести.
Перед этим стало известно, что в Тобольске тюменского региона дети и взрослые отравились парами хлора на базе отдыха.
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«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, ситуацию держу на личном контроле», — сказано в публикации в Telegram-канале.
Известно, что рейсовый микроавтобус следовал из Ростова в населенный пункт Красный Луч. У девятерых пострадавших травмы различной степени тяжести.
Перед этим стало известно, что в Тобольске тюменского региона дети и взрослые отравились парами хлора на базе отдыха.
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Никита Кротов