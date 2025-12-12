Пенсионерка попалась с оружием на круизном лайнере и провела пять дней в тюрьме
Пенсионерка попалась с пистолетом в сумке на круизном лайнере компании Royal Caribbean и провела пять дней в тюрьме на Карибских островах. Об этом сообщает издание People.
2 декабря на круизном лайнере Liberty of the Seas, пришвартованном у острова Нью-Провиденс, задержали туристку. В её сумке обнаружили заряженный пистолет Kel-Tec 380-го калибра и четыре патрона. 69-летняя американка Мэри Робинсон смогла пронести оружие через таможенный контроль в порту Флориды, а затем подняться на борт судна.
Пассажирку обвинили в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Её внучка Грейси Эксендайн сообщила, что бабушка отправилась в круиз, чтобы отметить 12-летие приемного сына. Обычно Мэри берёт с собой средство защиты для путешествий, но оставляет его в машине. Однако на этот раз пожилая американка забыла это сделать.
Робинсон оштрафовали на восемь тысяч долларов (около 634 тысяч рублей). Ее семья не смогла выплатить такую сумму в установленный срок, поэтому женщину отправили в тюрьму Фокс-Хилл на Багамах. Через пять дней штраф был оплачен, и Мэри освободили.
