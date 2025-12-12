Пенсионерка попалась с оружием на круизном лайнере и провела пять дней в тюрьме

12 декабря 2025, 19:39

Туристку отправили в тюрьму с лайнера Royal Caribbean из-за пистолета в сумке

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Пенсионерка попалась с пистолетом в сумке на круизном лайнере компании Royal Caribbean и провела пять дней в тюрьме на Карибских островах. Об этом сообщает издание People.