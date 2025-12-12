Пьяного российского туриста избили двое британцев в Таиланде
Daily Mail: Пьяного российского туриста избили двое британцев в Таиланде
Российский турист напился в Таиланде и устроил уличную потасовку с британцами. Об этом пишет издание Daily Mail.
Инцидент произошел 10 декабря на улице Бангла Уокинг в Патонге, Пхукет. Пьяный россиянин приставал к двум британцам, один из которых был с девушкой. Мужчины пытались уйти, но гражданин РФ не отставал.
В какой-то момент турист отступил на шаг, выставил кулаки и получил удар в челюсть. Толпа начала кричать, и отдыхающие избили россиянина. Очевидец Вирапхат рассказал, что мужчина был сильно пьян. После этого он не обратился в полицию или за медицинской помощью.
