Достижения.рф

Пьяного российского туриста избили двое британцев в Таиланде

Daily Mail: Пьяного российского туриста избили двое британцев в Таиланде
Фото: iStock/nito100

Российский турист напился в Таиланде и устроил уличную потасовку с британцами. Об этом пишет издание Daily Mail.



Инцидент произошел 10 декабря на улице Бангла Уокинг в Патонге, Пхукет. Пьяный россиянин приставал к двум британцам, один из которых был с девушкой. Мужчины пытались уйти, но гражданин РФ не отставал.

В какой-то момент турист отступил на шаг, выставил кулаки и получил удар в челюсть. Толпа начала кричать, и отдыхающие избили россиянина. Очевидец Вирапхат рассказал, что мужчина был сильно пьян. После этого он не обратился в полицию или за медицинской помощью.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0