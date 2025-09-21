Пассажирский автобус оказался в овраге в автономии Азербайджана
Пассажирский автобус с людьми упал в овраг на территории Нахичеванской автономной республики (азербайджанский эксклав). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс‑службу МВД автономии.
Инцидент случился на участке автомагистрали Нахчыван—Садарак, проходящем через село Хок Кенгерлинского района. В результате ДТП пострадали 16 человек, в числе которых оказался и водитель. Как указало местное бюро APA, их госпитализировали в больницу Нахичеванской автономной республики.
На месте работают сотрудники полиции и МЧС, причины аварии и степень полученных травм пока не уточняются.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области в результате массового ДТП погибли два человека.
