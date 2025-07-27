Поисково-спасательные работы после взрыва в доме в Саратове завершены

27 июля 2025, 19:05

Фото: istockphoto/RamonCast

Поисково-спасательные работы, начатые после взрыва в доме в Саратове, завершены. Об этом в воскресенье, 27 июля, написал в соцсетях губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.





Чиновник проинформировал, что трагедия унесла жизни семерых человек, включая малолетнего ребенка. Их тела извлекли из-под завалов.





«По состоянию на 19:00 (18:00 мск — прим. ред.), поисково-спасательные работы в доме на улице Блинова официально завершены», — сказано в публикации.

