Поисково-спасательные работы после взрыва в доме в Саратове завершены
Поисково-спасательные работы, начатые после взрыва в доме в Саратове, завершены. Об этом в воскресенье, 27 июля, написал в соцсетях губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Чиновник проинформировал, что трагедия унесла жизни семерых человек, включая малолетнего ребенка. Их тела извлекли из-под завалов.
«По состоянию на 19:00 (18:00 мск — прим. ред.), поисково-спасательные работы в доме на улице Блинова официально завершены», — сказано в публикации.Бусаргин выразил соболезнования родственникам погибших, добавив, что 28 июля спасатели обследуют конструкции 4-ого и 5-ого подъездов дома. Психологи сейчас работают с пострадавшими и родственниками жертв. С места происшествия вывозится строительный мусор.
О взрыве бытового газа в Саратове сообщалось в минувшую пятницу, 25 июля.