СК возбудил уголовное дело после ДТП с переворотом автобуса в Башкирии
Уголовное дело после ДТП с переворотом автобуса в Башкирии возбудил региональный Следственный комитет России. Об этом говорится в соцсетях ведомства в воскресенье, 27 июля.
Об аварии сообщалось несколько часов назад. Уточнялось, что автобус, за рулем которого, по предварительной информации, находился 38-летний житель Удмуртской Республики, съехал в кювет во время рейса «Лаклы-Ижевск».
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказано в публикации ведомства.
По данным источника РЕН ТВ, в салоне автобуса были 43 человека, включая семерых детей. Прокуратура проводит проверку.