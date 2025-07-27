СК возбудил уголовное дело после ДТП с переворотом автобуса в Башкирии

27 июля 2025, 18:34

Фото: istockphoto/blinow61

Уголовное дело после ДТП с переворотом автобуса в Башкирии возбудил региональный Следственный комитет России. Об этом говорится в соцсетях ведомства в воскресенье, 27 июля.





Об аварии сообщалось несколько часов назад. Уточнялось, что автобус, за рулем которого, по предварительной информации, находился 38-летний житель Удмуртской Республики, съехал в кювет во время рейса «Лаклы-Ижевск».





«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказано в публикации ведомства.