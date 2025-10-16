Россиянин с оторванной рукой получил суровый приговор за рыбалку со взрывчаткой
В Самарской области суд вынес приговор мужчине из Красноармейского района, который лишился кисти руки при взрыве самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом сообщает портал «ВолгаНьюс».
Как стало известно, мужчину признали виновным по статьям о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, а также о попытке изготовления взрывного устройства. Суд приговорил его к шести годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
По весрии следствия, фигурант хранил взрывчатку в своём гараже и решил изготовить устройство, чтобы использовать его во время рыбалки. Однако в процессе подготовки что-то пошло не так, и взрывное устройство сдетонировало, причинив мужчине тяжёлое ранение – отрыв кисти руки.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него 250 граммов бездымного пороха.
Читайте также: