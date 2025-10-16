Россиянин с оторванной рукой получил суровый приговор за рыбалку со взрывчаткой

16 октября 2025, 18:42

Под Самарой рыбак с оторванной взрывом рукой получил 6 лет колонии

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Самарской области суд вынес приговор мужчине из Красноармейского района, который лишился кисти руки при взрыве самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом сообщает портал «ВолгаНьюс».