Юноша едва не спалил собственный дом, пытаясь избавиться от жука с помощью дезодоранта и зажигалки
20-летний житель немецкого города Неккаргемюнд едва не спалил собственный дом, пытаясь избавиться от жука с помощью огня. Об этом сообщает издание Der Spiegel.
В среду, 15 октября, юноша заметил насекомое на деревянном комоде. Он распылил в его сторону дезодорант и поднес к струе зажигалку. В итоге все обернулось возгоранием мебели.
Однако последствия своих действий юноша заметил не сразу и отправился в душ. В какой-то момент он почувствовал сильный запах дыма и увидел пожар. Примечательно, что он пытался потушить его самостоятельно водой из лейки. Справиться с пламенем смогли только прибывшие на место пожарные.
К счастью, в результате ЧП никто не пострадал, за исключением самого жилья. Материальный ущерб оценивается в несколько сотен евро.
