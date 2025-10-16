Юноша едва не спалил собственный дом, пытаясь избавиться от жука с помощью дезодоранта и зажигалки

16 октября 2025, 19:07

В Германии парень едва не сжег дом, пытаясь убить жука с помощью дезодоранта

Фото: iStock/photovs

20-летний житель немецкого города Неккаргемюнд едва не спалил собственный дом, пытаясь избавиться от жука с помощью огня. Об этом сообщает издание Der Spiegel.