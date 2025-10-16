Достижения.рф

Юноша едва не спалил собственный дом, пытаясь избавиться от жука с помощью дезодоранта и зажигалки

В Германии парень едва не сжег дом, пытаясь убить жука с помощью дезодоранта
Фото: iStock/photovs

20-летний житель немецкого города Неккаргемюнд едва не спалил собственный дом, пытаясь избавиться от жука с помощью огня. Об этом сообщает издание Der Spiegel.



В среду, 15 октября, юноша заметил насекомое на деревянном комоде. Он распылил в его сторону дезодорант и поднес к струе зажигалку. В итоге все обернулось возгоранием мебели.

Однако последствия своих действий юноша заметил не сразу и отправился в душ. В какой-то момент он почувствовал сильный запах дыма и увидел пожар. Примечательно, что он пытался потушить его самостоятельно водой из лейки. Справиться с пламенем смогли только прибывшие на место пожарные.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал, за исключением самого жилья. Материальный ущерб оценивается в несколько сотен евро.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0