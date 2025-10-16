Семью Усольцевых заподозрили в инсценировке исчезновения и побеге за границу
Следователи и знакомые семьи Усольцевых рассматривают версию о том, что бесследное исчезновение семьи могло быть инсценировкой с целью скрыться за границей. Об этом сообщают журналисты «Царьграда» со ссылкой на источники, близкие к семье.
Пропавший бизнесмен Сергей Усольцев ранее в одном из интервью говорил о намерении оставить дела в России и уехать в Таиланд для дауншифтинга – образа жизни, основанного на упрощении и уходе от суеты. Это обстоятельство послужило поводом для предположений о сознательном уходе от реальности.
Знакомые семьи отмечают, что Сергей как опытный турист не допустил бы халатности в подготовке к походу. В пользу версии о бегстве говорят и некоторые детали: для путешествия использовался не личный, а рабочий автомобиль, а на переднем сиденье была оставлена яркая женская сумочка, что кажется подозрительным.
Адвокат Дмитрий Мордвинцев считает, что аксессуар может быть своего рода сигналом.
Вместе с тем версия о бегстве осложняется тем, что заграничные паспорта семьи остались дома, что подтверждают следователи.
Сергей Усольцев (64 года), его жена Ирина (48 лет) и пятилетняя дочь Арина исчезли в конце сентября во время похода к горе Буратинка в Красноярском крае. Поиски семьи, продолжавшиеся почти две недели, не дали результатов. В результате, массовые поисковые работы специалисты прекратили 12 октября.
