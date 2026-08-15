Пенсионерка продала имущество и отдала «ремонтникам» больше 20 млн рублей

15 августа 2026, 21:11

Прокуратура: Мошенники выманили свыше 21 млн рублей у пенсионерки в Москве

Фото: istockphoto/Hartmut Kosig

В столице раскрыли дерзкую схему телефонного мошенничества, жертвой которой стала пожилая москвичка. Злоумышленники, представившись специалистами по ремонту домофонов и сотрудниками финансовых служб, похитили у пенсионерки более 21 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.