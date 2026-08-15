Пенсионерка продала имущество и отдала «ремонтникам» больше 20 млн рублей
В столице раскрыли дерзкую схему телефонного мошенничества, жертвой которой стала пожилая москвичка. Злоумышленники, представившись специалистами по ремонту домофонов и сотрудниками финансовых служб, похитили у пенсионерки более 21 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
По данным ведомства, афера началась со звонка лже-ремонтников, которые попросили женщину назвать код из СМС. Сразу после этого на ее телефон пришло предупреждение о подозрительной активности и контактный номер. Когда пенсионерка перезвонила, ее соединили с фальшивым представителем финансовых органов.
Мошенники убедили женщину, что от ее имени выдавалась доверенность на распоряжение средствами, и пригрозили уголовным преследованием. Под давлением и запугиванием жертва установила на смартфон специальное приложение для связи с мнимыми правоохранителями. Находясь под полным контролем аферистов, она обналичила все свои банковские вклады, продала личное имущество и передала наличные курьерам, которые называли пароль, якобы для сохранности средств. В результате ущерб составил свыше 21,6 миллиона рублей.
В ходе расследования задержали 24-летнюю девушку, выполнявшую роль курьера. За свои услуги она получала по десять тысяч рублей за каждую передачу денег, после чего переводила их на криптовалютные кошельки по указанию кураторов. На текущий момент ей предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ход расследования находится на контроле надзорного ведомства.
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