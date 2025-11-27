Запаниковавший пассажир сорвал рейс, открыв дверь самолета перед самым взлетом

27 ноября 2025, 10:36

Пассажир KLM запаниковал и открыл дверь самолета незадолго до вылета из Атланты

Фото: iStock/aapsky

Пассажира авиакомпании KLM арестовали после того, как он открыл дверь аварийного выхода самолета незадолго до вылета из аэропорта Атланты. Об этом сообщает CBS News.