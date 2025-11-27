Запаниковавший пассажир сорвал рейс, открыв дверь самолета перед самым взлетом
Пассажира авиакомпании KLM арестовали после того, как он открыл дверь аварийного выхода самолета незадолго до вылета из аэропорта Атланты. Об этом сообщает CBS News.
Инцидент произошел 25 ноября во время рейса из Атланты в Амстердам. 48-летний Йоханнес Ван Хеертум во время руления лайнера внезапно начал паниковать. Он позвонил в службу спасения, открыл аварийный выход и развернул надувной трап. Правоохранительные органы предположили, что у мужчины случился приступ психического расстройства.
В результате самолет вернулся к терминалу, сотрудники полиции поднялись на борт и задержали Ван Хеертума. После медицинского осмотра пассажира офицеры предъявили ему обвинения в создании угрозы безопасности, причинении ущерба имуществу и препятствовании мерам безопасности. Нарушителя отправили в тюрьму округа Клейтон, где он содержится без права внесения залога.
