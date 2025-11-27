Женщина жестоко расправилась с трехлетним сыном в Екатеринбурге
Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело в отношении 41-летней жительницы Новоуральска, обвиняемой в убийстве трехлетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В апреле 2025 года в Екатеринбурге, на Сиреневом бульваре в Кировском районе, произошло трагическое событие. Следствие установило, что обвиняемая, испытывая личную неприязнь к своему сыну, нанесла ему многочисленные травмы.
Когда ребенок вернулся из детской больницы, где он проходил лечение после ранее полученных травм, женщина с особой жестокостью избила его руками и ногами, а затем сильно бросила на пол. В течение суток она не оказывала сыну медицинскую помощь и не обращалась к врачам. Только знакомый свердловчанки, который пришел в гости, настоял на вызове медиков.
Обвиняемая проходит по трем статьям Уголовного кодекса: убийство малолетнего с особой жестокостью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнему и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Экспертиза показала, что женщина не страдала психическими расстройствами во время совершения преступлений. Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд.
