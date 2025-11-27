Женщина жестоко расправилась с трехлетним сыном в Екатеринбурге

27 ноября 2025, 11:33

В Екатеринбурге мать обвинили в убийстве ребенка с особой жестокостью

Фото: iStock/maxim4e4ek

Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело в отношении 41-летней жительницы Новоуральска, обвиняемой в убийстве трехлетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.