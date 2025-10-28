Российский школьник вернулся домой с уроков и нашел тела родителей

28 октября 2025, 10:19

В Санкт-Петербурге 10-летний мальчик нашел тела родителей с белым порошком

Фото: iStock/aradaphotography

В Санкт-Петербурге 10-летний мальчик обнаружил тела своих родителей в квартире на улице Щербакова. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».