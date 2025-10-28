Российский школьник вернулся домой с уроков и нашел тела родителей
В Санкт-Петербурге 10-летний мальчик обнаружил тела своих родителей в квартире на улице Щербакова. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Школьник вернулся домой после уроков и нашел обоих членов своей семьи без признаков жизни. Рядом с ними находился белый порошок и свернутая купюра. Ребенок позвонил в экстренные службы — тела забрали в морг для установления причины смерти.
Отмечается, что в связи с произошедшим правоохранители начали расследование. Они возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге двое парней попросились к подруге переночевать и скончались во время застолья. Как выяснилось, перед смертью они мешали алкоголь с «лирикой».
Читайте также: