Российский школьник вернулся домой с уроков и нашел тела родителей

В Санкт-Петербурге 10-летний мальчик нашел тела родителей с белым порошком
Фото: iStock/aradaphotography

В Санкт-Петербурге 10-летний мальчик обнаружил тела своих родителей в квартире на улице Щербакова. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».



Школьник вернулся домой после уроков и нашел обоих членов своей семьи без признаков жизни. Рядом с ними находился белый порошок и свернутая купюра. Ребенок позвонил в экстренные службы — тела забрали в морг для установления причины смерти.

Отмечается, что в связи с произошедшим правоохранители начали расследование. Они возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге двое парней попросились к подруге переночевать и скончались во время застолья. Как выяснилось, перед смертью они мешали алкоголь с «лирикой».

Лидия Пономарева

