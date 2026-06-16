Пенсионерка расправилась с сидящим на унитазе партнером и год прятала его тело
66-летняя жительница Великобритании Шерил Даунс расправилась с бывшим партнером, пока тот сидел на унитазе, и почти год скрывала его смерть. Об этом сообщает BBC News.
66-летняя жительница Великобритании Шерил Даунс расправилась с бывшим партнером, пока тот сидел на унитазе, и почти год скрывала его смерть. Об этом сообщает BBC News.
Преступление произошло в октябре 2024 года в Хай-Уикоме. 62-летний инженер из Вест-Мидлендс Роберт Келлет, несмотря на разрыв, продолжал финансово поддерживать экс-возлюбленную. По версии следствия, в тот день между ними вспыхнул конфликт. Когда мужчина находился в туалете, женщина зашла туда и нанесла ему множественные удары тяжелым предметом, раздробив череп. Келлет упал на пол, но Даунс продолжила его бить. Он скончался на месте, не приходя в сознание.
Пенсионерка спрятала тело и уже на следующий день расплатилась картой убитого за вино и сигареты. Когда начальник Келлета заявил о его исчезновении, полиция пришла к дому Даунс, но она отказалась впускать правоохранителей, заявив, что не видела бывшего сожителя. Лишь в сентябре 2025 года останки обнаружил новый арендатор комнаты. Он почувствовал ужасный запах и нашел труп мужчины «в крайней степени разложения» под брезентом. Всего женщина прятала тело 11 месяцев.
Экспертиза выявила у подсудимой «нарциссические и психопатические черты». Выяснилось, что на протяжении десятилетий Даунс подвергала Келлета насилию и запугиванию. Он несколько раз обращался в полицию с 2010 года — в последний за пять дней до гибели. Британку неоднократно арестовывали за нападения, но мужчина каждый раз отказывался от обвинений. Женщина признала вину в предотвращении законного погребения и попытке мошенничества, однако отрицает убийство.
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