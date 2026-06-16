Пенсионерка расправилась с сидящим на унитазе партнером и год прятала его тело

16 июня 2026, 11:16

Пожилая британка убила сидевшего на унитазе сожителя и год скрывала его смерть

Фото: iStock/Lawrey

66-летняя жительница Великобритании Шерил Даунс расправилась с бывшим партнером, пока тот сидел на унитазе, и почти год скрывала его смерть. Об этом сообщает BBC News.