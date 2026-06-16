Женщина подверглась групповому изнасилованию в индийском отеле
В индийском городе Канпур постоялица отеля заявила в полицию о групповом изнасиловании. Об этом сообщает The News Mill.
По словам женщины, над ней надругались управляющий и двое или трое его друзей. Подозреваемых немедленно задержали и возбудили уголовное дело. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, однако при первичном просмотре подтверждений словам потерпевшей не нашли.
В настоящее время продолжается расследование.
Ранее сообщалось, что суд в Пакистане подтвердил смертный приговор двум мужчинам, признанным виновными в изнасиловании французской туристки на глазах у ее детей. Преступление произошло еще в сентябре 2020 года, но новые подробности появились только сейчас.
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