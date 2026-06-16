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Женщина подверглась групповому изнасилованию в индийском отеле

В Индии постоялица отеля обвинила управляющего и его друзей в групповом изнасиловании
Фото: iStock/Favor_of_God

В индийском городе Канпур постоялица отеля заявила в полицию о групповом изнасиловании. Об этом сообщает The News Mill.



По словам женщины, над ней надругались управляющий и двое или трое его друзей. Подозреваемых немедленно задержали и возбудили уголовное дело. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, однако при первичном просмотре подтверждений словам потерпевшей не нашли.

В настоящее время продолжается расследование.

Ранее сообщалось, что суд в Пакистане подтвердил смертный приговор двум мужчинам, признанным виновными в изнасиловании французской туристки на глазах у ее детей. Преступление произошло еще в сентябре 2020 года, но новые подробности появились только сейчас.

Лидия Пономарева

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