Женщина подверглась групповому изнасилованию в индийском отеле

16 июня 2026, 09:21

В Индии постоялица отеля обвинила управляющего и его друзей в групповом изнасиловании

Фото: iStock/Favor_of_God

В индийском городе Канпур постоялица отеля заявила в полицию о групповом изнасиловании. Об этом сообщает The News Mill.