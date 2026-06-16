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Тело школьницы нашли на чердаке дома в российском поселке

В Приморье задержали подростка, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
Фото: iStock/blinow61

В Приморском крае нашли тело 12-летней школьницы с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.



Труп находился на чердаке одного из домов. Подозреваемого в убийстве подростка уже задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. В настоящий момент решается вопрос о проведении психолого-психиатрической экспертизы.

Следователи также возбудили уголовное дело о халатности, чтобы проверить работу органов профилактики. Им предстоит выяснить, что могло привести к трагедии.

Ранее сообщалось, что 16-летнего жителя Амурской области задержали за стрельбу по незнакомому мужчине на стадионе. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Теперь ему грозит до семи лет колонии.

Лидия Пономарева

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