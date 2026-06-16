Тело школьницы нашли на чердаке дома в российском поселке
В Приморском крае нашли тело 12-летней школьницы с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
Труп находился на чердаке одного из домов. Подозреваемого в убийстве подростка уже задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. В настоящий момент решается вопрос о проведении психолого-психиатрической экспертизы.
Следователи также возбудили уголовное дело о халатности, чтобы проверить работу органов профилактики. Им предстоит выяснить, что могло привести к трагедии.
Ранее сообщалось, что 16-летнего жителя Амурской области задержали за стрельбу по незнакомому мужчине на стадионе. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Теперь ему грозит до семи лет колонии.
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