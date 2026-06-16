Подросток устроил стрельбу на стадионе в российском регионе
16-летнего жителя Амурской области задержали за стрельбу по незнакомому мужчине на стадионе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, все произошло еще в марте в селе Тамбовка, однако о задержании подростка стало известно только сейчас. Предварительно, в один из вечеров юноша взял пневматический газобаллонный пистолет калибра 4,5 миллиметра и безо всякой причины открыл огонь по случайному прохожему.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Теперь ему может грозить до семи лет колонии.
Ранее сообщалось, что в Туле 16-летний подросток одним ударом убил 77-летнего пенсионера. Трагедия случилась 11 июня недалеко от зоны отдыха. Юноше вменили статью о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.
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