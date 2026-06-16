Подросток устроил стрельбу на стадионе в российском регионе

16 июня 2026, 09:08

В Приамурье задержали подростка, открывшего стрельбу по мужчине на стадионе

Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

16-летнего жителя Амурской области задержали за стрельбу по незнакомому мужчине на стадионе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.