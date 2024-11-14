Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Пенсионерка скончалась в подмосковной больнице после укола в ягодицу

Пенсионерка скончалась в подмосковной больнице после укола в ягодицу

Фото: iStock/Nastco

Фото: iStock/Nastco

В Балашихе 87-летняя пенсионерка Валентина Васильевна Гончарова скончалась в больнице после неудачного укола. Женщина была госпитализирована в неврологическое отделение ГБУЗ МО «Балашихинская областная больница» с проблемами с сосудами головного мозга. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Дочка погибшей рассказала, что медсестра пришла в палату, чтобы сделать пенсионерке укол в ягодицу. Пациентка сообщила, что эта сторона у неё вся исколота и сильно повреждена, она попросила сделать укол с другой стороны. Однако медсестра, по словам женщины, отказалась ждать, пока старушка перевернётся, и сделала инъекцию. В этот момент Валентина Васильевна закричала от боли. Позже выяснилось, что ей был поврежден седалищный нерв.

Отмечается, что ночью пенсионерка испытывала сильную боль, а на утро, пытаясь встать с кровати, упала и сломала бедро. После этого Гончарову перевели в травматологию, однако врач не осмотрел пациентку и сразу положил в палату. Дочка дважды обращалась к медицинскому персоналу с просьбой осмотреть её маму, но помощи не дождалась.



Соседки по палате сообщили, что состояние старушки ухудшалось: она становилась всё бледнее, у неё синели губы, Однако врачи не приходили. Только около 21:00 медсестра, пришедшая взять кровь, обнаружила, что Валентина Васильевна скончалась.

Дочь умершей пенсионерки Надежда обратилась с жалобами в различные инстанции и суд. Проверка Минздрава установила, что после перелома бабушку следовало перевести в отделение интенсивной терапии. Также выяснилось, что травматолог зафиксировал осмотр после смерти пациентки. Суд присудил компенсацию в размере 100 тысяч рублей, однако Надежда планирует подать апелляцию.

Читайте также:

В Подмосковье таксист выкинул из машины ставшего инвалидом после СВО мужчину

Стало известно о состоянии пострадавших после обрушения моста в Крыму

Пьяный мужчина чуть не похитил пятилетнего ребенка в магазине в Смоленской области
#подмосковье
#суд
#врачи
#проверка
#пенсионерка
#женщины
#медсестра
Жена писателя-трансвестита до смерти избила отца ледорубом после победы Трампа
14 ноября 2024, 09:58

Фото: istockphoto/

Руководитель программы по разработке космических ракет и жена известного писателя-трансвестита Кори Берка до смерти избила отца ледорубом после победы Трампа на выборах президента США. Об этом информирует New York Post.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Дональд Трамп выиграл во всех семи колеблющихся штатах, которые играют ключевую роль в определении результатов президентских выборов в США. В результате он набрал 312 голосов выборщиков, тогда как Камала Харрис получила 226 голосов.

Отмечается, что 33-летняя американка была настолько потрясена результатами выборов, что напала на своего 67-летнего отца. Она повалила его на пол и несколько раз ударила ледорубом. После этого женщина разбила все окна в доме. Прибывшая полиция нашла ее улыбающейся и хлопающей в ладоши. Сначала она утверждала, что не знает, кто убил ее отца и разбил окна, но позже призналась в содеянном.

Она охарактеризовала произошедшее как акт освобождения, целью которого было привлечь внимание к проблемам в отношениях между отцами и детьми. По ее словам, их отношения с отцом были напряженными.

Ранее стало известно, что пенсионерка скончалась в подмосковной больнице после укола в ягодицу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Подмосковье таксист выкинул из машины ставшего инвалидом после СВО мужчину

Стало известно о состоянии пострадавших после обрушения моста в Крыму

В Тюмени из-за взрыва котла погибли директор и работник мебельного цеха
#дональд трамп
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье таксист выкинул из машины ставшего инвалидом после СВО мужчину
14 ноября 2024, 09:10

Фото: iStock/Highwaystarz-Photography

В Солнечногорском районе таксист выбросил из машины мужчину-инвалида, вернувшегося с специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Пострадавший, который получил травмы на фронте, сообщил, что наступил на мину, что привело к ампутации части стопы в одном из медицинских учреждений Донецка. По словам мужчины, во время поездки на такси возник конфликт с водителем. В результате ссоры таксист принял решение выбросить его из салона автомобиля.

Пострадавшего нашел на дороге другой водитель. Мужчина лежал на земле, укрытый курткой. На одной ноге у него был кроссовок, а на другой — окровавленный бинт. После оказания первой помощи пострадавший был госпитализирован.

Ранее стало известно, что российское правительство утвердило постановление о размере единовременной выплаты при получении участниками СВО ранений в зависимости от их тяжести.

До этого депутат Законодательного собрания Красноярского края Захар Енджиевский принял решение отправиться на спецоперацию. ​Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Правительство утвердило размеры выплат участникам СВО при получении ранений

ГД приняла закон об ответственности добровольцев за порчу военного имущества

Льготы ветеранам боевых действий в 2024 — 2025 году: как получить и кому положены
#такси
#конфликт
#выплаты
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появилась обновленная информация о мосте, обрушившемся в Джанкойском районе Крыма
Разбор завалов на месте обрушения моста в Крыму займет около суток
14 ноября 2024, 06:56

Фото: iStock/J2R

В Джанкойском районе Крыма произошло обрушение моста на дороге Джанкой – Маслово, который вел через железнодорожные пути. Разбор завалов займет около суток. Об этом информирует «‎РЕН ТВ».
Напомним, что причиной инцидента стала перегруженная фура, в результате чего пострадали два человека: водители грузовика и легковушки, один из которых находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают 43 специалиста МЧС и 16 единиц техники, которые занимаются разбором завалов.

«Сейчас сотрудники МЧС разбирают остатки рухнувшего моста, чтобы освободить железнодорожные пути. Восстановить движение поездов обещают в течение суток», — рассказал журналист Павел Лямцев.

Ранее сообщалось, что В Египте произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате случившегося пострадали более 40 человек. Оказалось, что среди пострадавших 31 российский и украинский турист.

До этого на севере Пакистана в округе Диамер произошла трагедия: автобус, перевозивший участников свадебной процессии, упал в реку, унеся жизни не менее 22 человек.

Читайте также:

Стало известно, сколько людей погибло в результате наезда авто на пешеходов в Чжухае

Загруженность подмосковных дорог утром 11 ноября составила четыре балла

Топ-15 опасных дорог и трасс Подмосковья: где случается больше всего аварий в Московской области
#происшествие
#мост
#трагедия
#мчс
#водители
#фура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Движение грузовых поездов между Крымом и Запорожьем приостановлено из-за обрушения моста
14 ноября 2024, 06:08

Фото: iStock/ANGHI

Грузовые железнодорожные перевозки между Крымом и Запорожской областью временно приостановлены из-за обрушения автомобильного моста в Джанкойском районе Крыма, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта Запорожской области.
В ведомстве уточнили, что восстановление сообщения ожидается в течение суток после завершения работ по разбору обрушившегося моста, и рисков долгосрочной остановки движения нет.

Также в министерстве отметили, что пассажирские поезда из Крыма в Ростов-на-Дону не проходят через Донбасс и Новороссию.

Ранее «Радио 1» сообщало, что автомобильный мост обрушился в Джанкое вместе с машинами проезжавшими по нему.

В другом нашем материале можно прочесть о состоянии пострадавших после обрушения моста в Крыму в Джанкойском районе.

Читайте также:

Курьер наехал на коляску с новорождённым в Москве

Мужчину насмерть раздавил пресс на производстве в Москве

Мигрант на иномарке сбил 17-летнюю девушку
#мост
#перевозки
#поезда
#остановки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Возле здания Верховного суда Бразилии раздались взрывы, есть погибший
G1: взрывы в Бразилии между зданиями суда и конгресса осуществил смертник
14 ноября 2024, 05:40

Фото: iStock/trikolor

В Бразилии на Площади трех властей произошли два мощных взрыва между зданиями Верховного суда и Палаты депутатов, сообщает портал G1.
В результате инцидента, по предварительным данным, погиб один человек. Взрывы произошли с интервалом в 20 секунд вечером в среду, после чего район был оцеплен. На место прибыли пожарные и военные специалисты по взрывчатым веществам.

По информации службы безопасности Палаты депутатов, первый взрыв произошел на автомобильной стоянке между зданием суда и конгресса, где взорвался автомобиль. Затем предполагаемый смертник бросил взрывчатку в здание суда и подорвал себя у его входа.

«Первые признаки указывают на то, что мужчина, погибший перед Верховным Судом — это Франсиско Вандерли Луис, владелец автомобиля, взорвавшегося 20 секундами ранее на стоянке. Перед взрывом у Верховного суда мужчина пытался напасть на здание. Он бросил взрывчатку под навес, показал охраннику, что к его телу прикреплена взрывчатка, лег на пол и взорвал второе устройство на затылке», — сообщает сайт G1.
Известно, что погибший ранее баллотировался на муниципальных выборах от Либеральной партии в 2020 году, но не был избран.

Читайте также:

В Тюмени из-за взрыва котла погибли директор и работник мебельного цеха

Mash: Преступники неделю следили за капитаном ЧФ перед подрывом его машины

Следствие назвало основную версию подрыва машины капитана ЧФ в Севастополе
#автомобиль
#погибший
#пожарные
#взрыв
#взрывы
#здание
#бразилия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о состоянии пострадавших после обрушения моста в Крыму
Минздрав Крыма: один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии
14 ноября 2024, 03:40

Фото: iStock/gorodenkoff

В Крыму при обрушении автомобильного моста в Джанкойском районе пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, второй получил амбулаторную помощь и от госпитализации отказался.
Оба пострадавших были доставлены в Джанкойскую центральную районную больницу для обследования.

«По результатам обследования один пострадавший госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Второму пострадавшему оказана амбулаторная медицинская помощь, от госпитализации отказался», — говорится в заявлении минздрава.
Инцидент произошел на мосту между селами Изумрудное и Маслово на севере Крыма, где повреждено дорожное полотно.

Ранее «Радио 1» уже сообщало, что автомобильный мост обрушился в Джанкое вместе с машинами проезжавшими по нему и что минимум два человека пострадали. Подробнее читайте в нашем материале.

Читайте также:

В мытищинском микрорайоне Пирогово построят мост через Клязьму

«Визг и паника на Украине»: ВС РФ уничтожили ж/д мост по которому шло оружие для ВСУ

В Казахстане при жесткой посадке вертолета Ми-8 погиб человек
#мост
#помощь
#пострадавший
#инцидент
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белоруссии завершено расследование дела об атаке БПЛА на базу ОМОНа
14 ноября 2024, 01:42

Фото: iStock/Derek Brumby

Следственный комитет Белоруссии завершил расследование дела против членов организации «Супраціў» («Сопротивление») Павла Кулаженко и Виталия Потехина, обвиняемых в терроризме и других тяжких преступлениях.
По данным СК, о которых сообщил ТАСС, обвиняемые причастны к актам терроризма, созданию террористической организации, заговору и попытке захвата государственной власти неконституционным путем.

Следствие утверждает, что Потехин в сентябре 2021 года с помощью беспилотника сбросил на базу ОМОНа зажигательную смесь. Для этого он привез дрон из Украины и несколько месяцев готовился к атаке.

После теракта Потехин покинул страну, спрятав дрон в тайнике, чтобы передать его соучастникам, но аппарат был изъят белорусскими оперативниками.

Кулаженко, находясь за границей, по версии следствия, возглавил экстремистскую группу «Буслы ляцяць» и участвовал в заговоре с целью устроить военный переворот и покушение на главу государства и высокопоставленных чиновников.

Читайте также:

Лукашенко: В планы России не входит нападение на Евросоюз через Белоруссию

В Беларуси создадут фильм о форуме «МЫ — РОССИЯ»

Президент Белоруссии поздравил Трампа с возвращением на пост президента США
#следственный комитет
#дрон
#следствие
#расследование
#ск
#бпла
#белоруссия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стрельба в офисе Wildberries: 25 обвиняемым могут продлить арест
Суд рассмотрит просьбу СК продлить арест 25 обвиняемым перестрелки в Wildberries
14 ноября 2024, 00:09

Фото: iStock/A_N

Басманный суд Москвы рассматривает продление ареста 25 обвиняемым по делу о стрельбе в офисе Wildberries. Материалы с ходатайством поступили в суд, и заседания по данному вопросу пройдут 14 ноября, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел 18 сентября в офисе Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы. В результате стрельбы пострадали семь человек, включая двух сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на место для пресечения конфликта.

Два человека скончались от полученных ранений.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, включая убийство, покушение на убийство, незаконное хранение оружия и посягательство на жизнь сотрудника полиции.

19 сентября Басманный суд уже арестовал шестерых участников конфликта, а на следующий день под стражу было взято еще более 20 задержанных. Сейчас следствие просит продлить их срок содержания под стражей.

Читайте также:

СК РФ завёл уголовное дело после взрыва автомобиля военного в Севастополе

Убийцей москвички, чье тело обнаружили на детской площадке, оказалась ее дочь

Наташа Королева дала показания на суде по делу об убийстве Игоря Талькова
#суд
#убийство
#уголовное ук
#следствие
#инцидент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Джанкое обрушился мост, минимум два человека пострадали
13 ноября 2024, 22:38

Фото: istockphoto/ J2R

Автомобильный мост обрушился в Джанкое вместе с машинами проезжавшими по нему, минимум два человека пострадали, информирует Телеграм-канал SHOT.
Выяснилось, что происшествие произошло на дороге Джанкой — Маслово 13 ноября 2024 года. Когда мост обрушился, по нему ехала фура и легковой автомобиль — оба транспортных средства рухнули на железнодорожные пути.

На данный момент на месте случившегося работают все экстренные службы, причины обрушения автомобильного моста устанавливаются. Для проезда машин уже разработаны альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что В Египте произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате случившегося пострадали более 40 человек. Оказалось, что среди пострадавших 31 российский и украинский турист.

Читайте также:

Топ-15 опасных дорог и трасс Подмосковья: где случается больше всего аварий в Московской области

В Москве на МКАД опрокинулись два авто после столкновения

Названо самое частое нарушение ПДД в Подмосковье
#подмосковье
#мкад
#происшествие
#мост
#автомобиль
#пдд
#маршруты
#нарушение
#человек
#фура
#турист
Следите за нашими новостями
в удобном формате