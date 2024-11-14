Пенсионерка скончалась в подмосковной больнице после укола в ягодицу

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В Балашихе 87-летняя пенсионерка Валентина Васильевна Гончарова скончалась в больнице после неудачного укола. Женщина была госпитализирована в неврологическое отделение ГБУЗ МО «Балашихинская областная больница» с проблемами с сосудами головного мозга. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Дочка погибшей рассказала, что медсестра пришла в палату, чтобы сделать пенсионерке укол в ягодицу. Пациентка сообщила, что эта сторона у неё вся исколота и сильно повреждена, она попросила сделать укол с другой стороны. Однако медсестра, по словам женщины, отказалась ждать, пока старушка перевернётся, и сделала инъекцию. В этот момент Валентина Васильевна закричала от боли. Позже выяснилось, что ей был поврежден седалищный нерв.
Отмечается, что ночью пенсионерка испытывала сильную боль, а на утро, пытаясь встать с кровати, упала и сломала бедро. После этого Гончарову перевели в травматологию, однако врач не осмотрел пациентку и сразу положил в палату. Дочка дважды обращалась к медицинскому персоналу с просьбой осмотреть её маму, но помощи не дождалась.
Соседки по палате сообщили, что состояние старушки ухудшалось: она становилась всё бледнее, у неё синели губы, Однако врачи не приходили. Только около 21:00 медсестра, пришедшая взять кровь, обнаружила, что Валентина Васильевна скончалась.
Дочь умершей пенсионерки Надежда обратилась с жалобами в различные инстанции и суд. Проверка Минздрава установила, что после перелома бабушку следовало перевести в отделение интенсивной терапии. Также выяснилось, что травматолог зафиксировал осмотр после смерти пациентки. Суд присудил компенсацию в размере 100 тысяч рублей, однако Надежда планирует подать апелляцию.
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Отмечается, что ночью пенсионерка испытывала сильную боль, а на утро, пытаясь встать с кровати, упала и сломала бедро. После этого Гончарову перевели в травматологию, однако врач не осмотрел пациентку и сразу положил в палату. Дочка дважды обращалась к медицинскому персоналу с просьбой осмотреть её маму, но помощи не дождалась.
Соседки по палате сообщили, что состояние старушки ухудшалось: она становилась всё бледнее, у неё синели губы, Однако врачи не приходили. Только около 21:00 медсестра, пришедшая взять кровь, обнаружила, что Валентина Васильевна скончалась.
Дочь умершей пенсионерки Надежда обратилась с жалобами в различные инстанции и суд. Проверка Минздрава установила, что после перелома бабушку следовало перевести в отделение интенсивной терапии. Также выяснилось, что травматолог зафиксировал осмотр после смерти пациентки. Суд присудил компенсацию в размере 100 тысяч рублей, однако Надежда планирует подать апелляцию.
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Дарья Осипова