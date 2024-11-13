Пьяный мужчина чуть не похитил пятилетнего ребенка в магазине в Смоленской области

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В Смоленской области пьяный слесарь-сантехник попытался похитить пятилетнего мальчика в магазине, пока его отец выбирал продукты. Об этом пишет Shot.
По данным издания 41-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел вечером в магазин в Вязьме. Он заметил мужчину с сыном. Отец выбирал продукты, а ребенок был неподалеку. Тогда злоумышленник схватил мальчика за руку и насильно повел к выходу. Сначала ребенок не понял, что происходит, а потом начал громко кричать.
На детские крики сбежались продавцы и отец ребенка. Тогда похититель убежал, однако его быстро нашли и задержали. В настоящее время выясняется, с какой целью мужчина пытался украсть маленького мальчика.
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Элина Позднякова